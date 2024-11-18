Певец Аль Бано объяснил желание дать концерты в Донбассе и на Красной площади

«Даже если идет далеко от нас, психологически людям всё равно тяжело. Я очень жду возможности спеть в Донбассе и на Красной площади. Мне хочется выступить и призвать всех к миру. Моя музыка всегда воспевает чувства, которые должны быть обязательны для всех: мир, любовь и всё самое лучшее. Я выступаю за стремление к этому», — отметил музыкант.
При этом он добавил, что готов дать подобные концерты бесплатно, потому что «это правильно».
Аль Бано подтвердил свои теплые чувства к России и вспомнил, что несколько раз лично встречался с лидерами нашей страны.
«Моя любовь к России священна и неприкосновенна. И я до сих пор помню встречу с [президентом РФ Владимиром] Путиным в 1986 году в Ленинграде. И никогда не забуду слова, которые он мне сказал. Помню и встречу с Путиным и с [бывшим президентом РФ Борисом] Ельциным в 2004 году, когда я пел в Кремле с Московским симфоническим оркестром. Это были особенные моменты. Мы виделись также в Будапеште», — рассказал музыкант.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Аль Бано «Известиям»:
«Мой рецепт: закрыть оружейные заводы, а производить зерно и книги».