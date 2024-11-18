Певец Аль Бано объяснил желание дать концерты в Донбассе и на Красной площади

«Моя любовь к России священна и неприкосновенна. И я до сих пор помню встречу с [президентом РФ Владимиром] Путиным в 1986 году в Ленинграде. И никогда не забуду слова, которые он мне сказал. Помню и встречу с Путиным и с [бывшим президентом РФ Борисом] Ельциным в 2004 году, когда я пел в Кремле с Московским симфоническим оркестром. Это были особенные моменты. Мы виделись также в Будапеште», — рассказал музыкант.