Победят ли зимние циклоны Управляющие компании Хабаровска

В Хабаровске состоялось координационное совещание с участием представителей региональной и городской власти, прокуратуры, депутатов и руководителей управляющих компаний. Темой встречи стала организация взаимодействия для ликвидации последствий зимних циклонов, сообщает пресс-служба администрации города.
Вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов отметил, что губернатор региона Дмитрий Демешин внимательно следит за подготовкой города к зимнему периоду. «Вопрос касается не только готовности управляющих компаний, но и их взаимодействия с жителями. Именно горожане будут оценивать их работу. При этом к компаниям, которые халатно относятся к своим обязанностям, нужно применять жесткие меры, вплоть до отзыва лицензий», — подчеркнул он.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук рассказал, что в прошлом году администрация города фиксировала до 100 жалоб в день на неудовлетворительное состояние дворов. «Сейчас мы проводим тщательную оценку компаний, к которым ранее поступали претензии. Совместно с краевыми органами будем добиваться, чтобы зимой они работали без сбоев», — заявил глава города. Он добавил, что компании должны закупить технику для вывоза снега, укомплектовать штат дворников и модернизировать механизацию.
Председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов напомнил, что управляющие компании обязаны обеспечивать качественное содержание дворов. «Это бизнес, ориентированный на предоставление услуг. Они должны нести полную ответственность за свои действия», — отметил он.
Во время совещания также обсудили проблему автомобилей, мешающих уборке снега. Управляющие компании будут информировать жителей о графике уборочных работ через объявления и листовки.
Совещание стало шагом к повышению качества обслуживания жилого фонда в зимний период. Представители власти отметили, что главная цель — обеспечить комфорт и безопасность для всех жителей Хабаровска.