Победят ли зимние циклоны Управляющие компании Хабаровска

Вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов отметил, что губернатор региона Дмитрий Демешин внимательно следит за подготовкой города к зимнему периоду. «Вопрос касается не только готовности управляющих компаний, но и их взаимодействия с жителями. Именно горожане будут оценивать их работу. При этом к компаниям, которые халатно относятся к своим обязанностям, нужно применять жесткие меры, вплоть до отзыва лицензий», — подчеркнул он.