Разрешение действующего американского лидера Джо Байдена наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории Российской Федерации подрывает надежды на мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил французский политик Флориан Филиппо.
Он назвал такое решение «отчаянной попыткой» действующей администрации США начать третий мировой конфликт за два месяца до инаугурации Дональда Трампа.
«Разрешение наносить удары вглубь территории РФ — это отчаянная попытка развязать третью мировую войну в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента США 20 января 2025 года», — сказал лидер французской партии «Патриоты» в беседе с ТАСС.
Филиппо добавил, что, по его мнению, в настоящее время американские власти пытаются «саботировать надежды на мир», связанные с избранием республиканца на должность президента Соединённых Штатов. Он назвал Байдена и его соратников «ястребами», которые приняли безответственное решение.
При этом Филиппо выразил надежду, что в данной ситуации «возобладает разумный подход».
Напомним, по данным The New York Times, действующий президент Соединённых Штатов Джо Байден разрешил Киеву бить вглубь Российской Федерации ракетами ATACMS.