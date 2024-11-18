Филиппо: разрешение США наносить удары вглубь РФ подрывает надежды на мир

Филиппо добавил, что, по его мнению, в настоящее время американские власти пытаются «саботировать надежды на мир», связанные с избранием республиканца на должность президента Соединённых Штатов. Он назвал Байдена и его соратников «ястребами», которые приняли безответственное решение.