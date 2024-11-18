Синоптики обещают потепление Приморью — дата

В Приморье сегодня и в ближайшую ночь антициклон обеспечит ясную погоду, однако холод все еще будет ощущаться. Днем температура воздуха повысится лишь до −2…-10 °С, а ночью опустится до −11…-16 °С, в горах ожидается −17…-22 °С, а на южном побережье будет от −5 до −10 °С. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе Примгидромета.