Синоптики обещают потепление Приморью — дата

В Приморье сегодня и в ближайшую ночь антициклон обеспечит ясную погоду, однако холод все еще будет ощущаться. Днем температура воздуха повысится лишь до −2…-10 °С, а ночью опустится до −11…-16 °С, в горах ожидается −17…-22 °С, а на южном побережье будет от −5 до −10 °С. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе Примгидромета.
По данным синоптиков, во вторник, 19 ноября, ядро антициклона переместится к Японскому морю, и в нижних слоях атмосферы северные воздушные потоки сменятся на западные. Это приведет к притоку более теплого воздуха, что, в свою очередь, повысит температуру у поверхности. Как результат, день станет на 2−5 градусов теплее по сравнению с сегодняшним.
Во Владивостоке минувшей ночью температура опустилась до −6…-8 °С, а днем будет в пределах −2…-5 °С. Сильный северо-западный ветер сохранится.
Завтра ожидается солнечная погода, но ночь будет холодной с температурой −6…-9 °С. Днем температура поднимется до 0. Северо-западный ветер ослабеет и сменится на юго-восточный.