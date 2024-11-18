Рассказываем, кто из звезд даст концерты в Иркутске в декабре 2024

Концерты в Иркутске в декабре 2024 не так многочисленны, но выбрать все же есть из чего. Известные артисты приготовили для сибиряков юмористические выступления, поэтические вечера, спектакли, дискотеки и яркие шоу. Рассказываем, кто из актеров и музыкантов даст концерты в Иркутске в декабре 2024.
Концерты в Иркутске в декабре 2024 Спектакль «Если любит — простит».
Звезды столичного театра «Мюзик-холл» приедут в Иркутск со спектаклем «Если любит — простит». Играть в постановке по мотивам пьесы Сергея Белова в авторской редакции Ольги Лесняк будут заслуженная артистка России Оксана Сташенко или Светлана Пермякова, Любовь Тихомирова, Мария Болтнева, Эдуард Флеров, Дмитрий Ратомский, Юрий Анпилогов. Организаторы обещают, что просмотр этой эксцентричной комедии не оставит никого равнодушным и отмечают, что иркутяне увидят спектакль в точности таким, каким его показывают в Москве, потому что все декорации и реквизит, гастролирующие артисты возят с собой. Возрастное ограничение 12+.
Концерты в Иркутске в декабре 2024 Рэпер 10AGE.
10AGE — он же Дмитрий Панов — стал известным относительно недавно — в 2021 году, когда сразу три его сингла оказались на лидирующих позициях в чартах музыкальных стриминговых платформ. Карьеру исполнителя артист из Ломоносовского района Ленинградской области начал в 2018 году, сейчас в его активе один мини-альбом и один студийный. Возрастное ограничение 18+.
Концерты в Иркутске в декабре 2024 Beautiful boys.
Инди-рок группа Beautiful boys выступит в Иркутске 8 декабря. Стилистически их исполнение — это сочетание экзистенциального lo-fi рока с оперным вокалом. Послушать такое будет интересно многим, что и доказывает количество прослушиваний у данного коллектива на стриминговых площадках. Возрастное ограничение 12+.
Концерты в Иркутске в декабре 2024 Евгений Гришковец. Монолог-концерт «Порядок слов».
Имя драматурга, режиссера, актера Евгения Гришковца на слуху у россиян уже больше 20 лет, с тех пор как в Калининграде состоялась премьера его спектакля «Как я съел собаку». За него он получил сразу две «Золотых маски». После были и другие не менее успешные постановки, такие как «ОдноврЕмЕнно», «Дредноуты» и т.д. А в Иркутске Гришковец даже снимался в фильме, но это другая история. В этот раз писатель привезет свой монолог-концерт «Порядок слов». Возрастное ограничение 18+.
Концерты в Иркутске в декабре 2024 Ансамбль ВДВ России «Голубые береты».
Ансамбль ВДВ России «Голубые береты» — единственный в Вооруженных Силах музыкальный коллектив, все участники которого — заслуженные артисты России. Группа была создана в 350-м парашютно-десантном полку 103-й ВДВ в Афганистане 19 ноября 1985 года. Сейчас у коллектива множество наград и побед в различных конкурсах. В Иркутске исполнители представят программу «Мы еще не раз тронем небо руками». Концерты ансамбля также пройдут также в Ангарске, Усолье-Сибирском, Шелехове, Зиме и Тулуне. Возрастное ограничение 6+.
Концерты в Иркутске в декабре 2024 Поэтесса Екатерина Хлебникова.
Погружение в мир любви, добра, света и поэзии обещается на концерте пэтессы Екатерины Хлебниковой. Она — член союза писателей России, победитель Открытого Евразийского Литературного Фестиваля в категории «Поэзия».
— Тема любви нерушима во все времена и она всегда вдохновляла поэтов, — гласит анонс вечера. — Лирические произведения Екатерины Хлебниковой, словно вплетаются в судьбы слушателей и наоборот. Возрастное ограничение 16+.
Концерты в Иркутске в декабре 2024 Сергей Дроботенко с юбилейным концертом.
Тайшет, Тулун, Ангарск, Усолье-Сибирское и Иркутск намерен посетить в декабре актер, юморист Сергей Дроботенко. Артист едет в Приангарье с Большим юбилейным концертом. Лучшие шутки, самые смешные юмористические зарисовки — для любимых зрителей. Возрастное ограничение 12+.
Концерты в Иркутске в декабре 2024 Концерты в Иркутске в декабре 2024: Группа «Пикник».
Легендарная группа представит в Иркутске свою новую программу — «Один на один». Это будет самое настоящее шоу с лазерной инсталляцией, видеорядом, песнями из нового альбома, а также знаменитыми композициями, такими как «Египтянин», «Королевство кривых», «Сияние» и др.
— Поскольку, как поется в известной песне, «шоу должно продолжаться», то продолжаться оно должно не абы как, — сообщается на официальном сайте группы. — Над ответом на вопрос: «чем будете удивлять» сейчас работают лучшие умы от Калининграда до Владивостока.
А что у них получится — иркутяне смогут оценить уже 13 декабря. Возрастное ограничение 12+.
Концерты в Иркутске в декабре 2024 Standup шоу ТНТ.
Соскучились по искрометным шуткам? Резиденты самого популярного юмористического шоу едут в Иркутск. На сцене культурно-досугового центра «Орбита» выступят Сергей Зорик, Андрей Колмачевский, Константин Бутаков, Вадим Постильный, Макс Ко, Камиль Зулфугаров, Руслан Мухаметов. Темой вечера заявлена жизнь и ее проблемы. Это будут четсные и ироничные выступления. Комики привезут в столицу Приангарья шутки, которые вы еще не видели по телевизору и в соцсетях. Возрастное ограничение 18+.
Концерты в Иркутске в декабре 2024 Парад звезд 80-х.
Концерты в Иркутске в декабре 2024 также представят сибирякам «Парад звезд 80-х». Экс-солисты таким коллективов, как ВИА «Самоцветы», «Веселые ребята», «Синяя птица», рок-группа «Аракс», выступят с концертом в региональном центре 16 декабря. Организаторы обещают настоящий праздник живой музыки, а певцы — исполнения лучших хитов всех времен и народов. Прозвучат песни «У беды глаза зеленые», «Все, что в жизни есть у меня», «Клен», «Ты мне не снишься», «Беловежская пуща», «Бродячие артисты», «Сумасшедший дождь», «Люди встречаются» и другие.
Концерты в Иркутске в декабре 2024 Концерты в Иркутске в декабре 2024: что еще Медитативный космос.
Начать первый зимний месяц известный гусляр Ксения Осадчая и ее проект «Сны Сирин» с сообществом «SoundBaikal» (поющие чаши) предлагают с расслабления. Они приготовили интересный релакс-концерт «Медитативный космос». Он пройдет под звездным небом в Большом планетарии. Гости вечера услышат звуки гуслей, тибетских чаш, глюкофона, индийских колокольчиков и других занимательных инструментов. Возрастное ограничение 12+.
Концерты в Иркутске в декабре 2024 Автостопом по Галактике.
Любоваться Вселенной под прекрасную музыку предлагают в Большом планетарии. Зрители увидят туманности Эскимос и Кошачий глаз, Крабовидную туманность и услышат каверы известных групп в исполнении иркутской группы. Возрастное ограничение 12+.
Концерты в Иркутске в декабре 2024 Струны Вселенной.
Скрипач Денис Лонсо приглашает на свой концерт под звездным небом в планетарии. Он исполнит классические мелодии и поп-хиты. А иллюстрировать вечер будут данные с космического телескопа Джеймс Уэбба, которые еще не опубликованы NASA. Возрастное ограничение 12+.
Концерты в Иркутске в декабре 2024 Shono.
Иркутская группа, созданная мастером горлового пения Александром Архинчеевым, исполняет бурятские народные песни в современном, новаторском стиле, используя при этом народные инструменты и сопровождая их звучание горловым пением. В 2023 году этно-рок группы Shono получила награду «Лучший фолк-альбом России в 2023 году». Возрастное ограничение 12+.
Концерты в Иркутске в декабре 2024 Концерты в Иркутске в декабре 2024: афиша филармонии.
Афиша Филармонии в Иркутске в декабре 2024 как всегда богата на прекрасные события. В первый зимний месяц в концертном зале на Дзержинского и в Органном зале в общей сложности состоится 45 концертов. Это будут и вечера для взрослых, и интересные концерты для детей. В Органном зале, например, 22 декабря даст концерт органист мирового уровня Тарас Багинец. Он лауреат и дипломант десяти международных конкурсов.
Для детей в декабре филармония приготовила такие программы, как «Морозко», «Декабрьский карнавал», «Квест-променад по Москве», «Фантазия», «Щелкунчик», «Ночь перед Рождеством», «Новогодние приключения царевны Забавы», «От винта! Или новогодний переполох». Для взрослых поклонников инструментальной музыки также в планах много концертов — подробности здесь.
ЭТО ИНТЕРЕСНО Вокруг света через Иркутск.
В первый день зимы в областном центре пройдет концерт, посвященный 85-летию областной филармонии и 100-летию газеты «Комсомольская правда». Выступит известный коллектив — «Байкал-квартет», Театр хоровой музыки, а также солистка Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г. Цыдынжапова Ольга Жигмитова и директор Иркутского краеведческого музея Сергей Ступин. Программа будет разнообразной: народные песни, классические произведения, мелодии знаменитый рок-композиций. Возрастное ограничение 6+.
Концерты в Иркутске в декабре 2024.
Вот такие сибиряков ждут концерты в Иркутске в декабре 2024.