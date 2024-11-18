Рассказываем, кто из звезд даст концерты в Иркутске в декабре 2024

Имя драматурга, режиссера, актера Евгения Гришковца на слуху у россиян уже больше 20 лет, с тех пор как в Калининграде состоялась премьера его спектакля «Как я съел собаку». За него он получил сразу две «Золотых маски». После были и другие не менее успешные постановки, такие как «ОдноврЕмЕнно», «Дредноуты» и т.д. А в Иркутске Гришковец даже снимался в фильме, но это другая история. В этот раз писатель привезет свой монолог-концерт «Порядок слов». Возрастное ограничение 18+.