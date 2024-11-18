Ветер во Владивостоке уничтожил остановочный павильон, простоявший всего два года

В очередной раз отметим, что система общественного транспорта во Владивостоке давно стала одним из генераторов социального недовольства. Помимо того, что автобусов на линии стало выходить гораздо меньше, что приводит к длительному ожиданию и толкотне в салонах, ожидать приходится в некомфортных условиях. Если в бухте Тихой остановки просто некомфортные, выполняющие скорее декоративную функцию, то на многих остановках павильонов и даже отдельных лавочек нет вовсе. Также пассажиры жалуются на ранний уход водителей с маршрутов — после 20 часов уехать на автобусе становится сложно, после 21 — практически невозможно, хотя по условиям контрактов большинство маршрутов должны быть обеспечены транспортом до позднего вечера, некоторые маршруты и вовсе функционируют до 23 часов. Это тоже можно связать с нехваткой кадров: если водитель работает без сменщика, то продолжительность его рабочей смены при соблюдении предписанного контрактом графика может превышать 14 часов.