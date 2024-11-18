Ветер во Владивостоке уничтожил остановочный павильон, простоявший всего два года

Как передают местные жители в социальных сетях, ветер сорвал часть крыши с павильона остановки «Энерготехникум» возле дома № 29 по улице Сахалинской (для автобусов, следующих в сторону ул. Борисенко). Это относительно новый павильон, установленный в 2022 году. Но на климатические особенности Владивостока и конкретно микрорайона бухты Тихой, хорошо продуваемого ветрами, новые павильоны, очевидно, рассчитаны не были. В связи с циклоном даже не объявляли штормовое предупреждение: погодные условия расценивались как неблагоприятные, но не опасные. Тем не менее павильон, простоявший всего два года, стандартных для местности климатических проблем не выдержал.
Более того, спустя год после монтажа, как вспоминают жители микрорайона, павильон лишился остекления, выполнявшего роль стен, превратившись в каркас с крышей и перестав выполнять функцию защиты пассажиров от ветра, метели и косого дождя. Сохранившаяся крыша могла уберечь от осадков в безветренную погоду и палящего солнца, но теперь и это стало невозможным.
«Здесь (в районе остановки “Энерготехникум” — прим. ред.) несколько колледжей, Центр опережающей профессиональной подготовки кадров, МФЦ, высокий пассажиропоток. Пассажирам в ожидании транспорта негде спрятаться от осадков, в районе сильные ветра, особенно зимой. Когда появится благоустроенный остановочный павильон открытого/закрытого типа? Ширина тротуара позволяет установить такой. Пассажиры вторую зиму будут мерзнуть на остановке?» — негодует одна из жительниц микрорайона.
В очередной раз отметим, что система общественного транспорта во Владивостоке давно стала одним из генераторов социального недовольства. Помимо того, что автобусов на линии стало выходить гораздо меньше, что приводит к длительному ожиданию и толкотне в салонах, ожидать приходится в некомфортных условиях. Если в бухте Тихой остановки просто некомфортные, выполняющие скорее декоративную функцию, то на многих остановках павильонов и даже отдельных лавочек нет вовсе. Также пассажиры жалуются на ранний уход водителей с маршрутов — после 20 часов уехать на автобусе становится сложно, после 21 — практически невозможно, хотя по условиям контрактов большинство маршрутов должны быть обеспечены транспортом до позднего вечера, некоторые маршруты и вовсе функционируют до 23 часов. Это тоже можно связать с нехваткой кадров: если водитель работает без сменщика, то продолжительность его рабочей смены при соблюдении предписанного контрактом графика может превышать 14 часов.
Развал системы городского общественного транспорта происходит под призывы городской администрации пересаживаться на этот самый общественный транспорт с личных автомобилей, чтобы не перегружать дороги.