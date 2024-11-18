Угрожает жизни и здоровью: об опасности неокрепшего льда предупредили приморцев

Зимний холод ворвался в Приморье, из-за чего на некоторых водоемах уже образовался первый ледовый покров, но отметим, что он еще не окрепший и выход на него может быть опасен для жизни и здоровья. Об этом жителей и гостей края предупреждает и региональное правительство, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».