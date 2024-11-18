Угрожает жизни и здоровью: об опасности неокрепшего льда предупредили приморцев

Зимний холод ворвался в Приморье, из-за чего на некоторых водоемах уже образовался первый ледовый покров, но отметим, что он еще не окрепший и выход на него может быть опасен для жизни и здоровья. Об этом жителей и гостей края предупреждает и региональное правительство, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По информации МЧС по Приморью, плюсовые температуры воздуха не дают сформировать устойчивому льду, постепенно начали замерзать реки в самых северных районах региона:
«Лед тонкий, неоднородный, легко разрушаемый. Выход на него опасен. Особое внимание нужно уделить детям — именно для них лед представляется зимней забавой, однако она с большой долей вероятности может обернуться бедой».
Спасатели напомнили о некоторых правилах, которые помогут приморцам не подвергнуть себя опасности. Стоит помнить, что если лед голубого цвета, то он прочный, если белого — прочность его в два раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком — ненадежен, безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров.
Чтобы обезопасить себя, не стоит выходить на неокрепший лед, проверять его прочность ударом ноги, нельзя собираться большими группами на отдельных участках, переходить замерзший водоем в запрещенных местах, в темное время суток и при плохой видимости.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о мужчине с Камчатки, который решил прогуляться ночью вдоль реки Авача, но провалился под лед.