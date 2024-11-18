В Хабаровске масштабно отметили День самбо

— Сегодня мы видим, как проекты «Самбо в школу», «Самбо в вузы» и другие реально работают. Мы развиваем самбо в школах и техникумах, чтобы дети не только учились бороться, но и становились физически крепкими и уверенными, — отметил президент краевой федерации самбо Владимир Чернозем.