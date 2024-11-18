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В Хабаровске масштабно отметили День самбо

Фестиваль «Юный динамовец» собрал юных борцов и показал, как спорт воспитывает силу духа.

Источник: Правительство Хабаровского края

17 ноября в Хабаровске завершился крупный фестиваль «Юный динамовец», посвященный Дню самбо. В мероприятии участвовали юные спортсмены из разных уголков Дальнего Востока, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Фестиваль открылся торжественным выносом флагов России, Хабаровского края и общества «Динамо». Специальные показательные выступления провели курсанты Хабаровского пограничного института ФСБ, взвод почетного караула из Дальневосточного юридического института МВД, а также кадеты из школ региона.

В рамках фестиваля также прошли отборочные соревнования проекта «Самбо в школу», где юноши 14−16 лет боролись за путевки на финал, который состоится в декабре в Москве.

— Сегодня мы видим, как проекты «Самбо в школу», «Самбо в вузы» и другие реально работают. Мы развиваем самбо в школах и техникумах, чтобы дети не только учились бороться, но и становились физически крепкими и уверенными, — отметил президент краевой федерации самбо Владимир Чернозем.

В Хабаровском крае проект «Самбо в школу» реализуется с 2016 года, охватывая 137 учебных заведений и более 29 тысяч детей.

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