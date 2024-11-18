В Хабаровске масштабно отметили День самбо

17 ноября в Хабаровске завершился крупный фестиваль «Юный динамовец», посвященный Дню самбо. В мероприятии участвовали юные спортсмены из разных уголков Дальнего Востока, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
В рамках фестиваля также прошли отборочные соревнования проекта «Самбо в школу», где юноши 14−16 лет боролись за путевки на финал, который состоится в декабре в Москве.
— Сегодня мы видим, как проекты «Самбо в школу», «Самбо в вузы» и другие реально работают. Мы развиваем самбо в школах и техникумах, чтобы дети не только учились бороться, но и становились физически крепкими и уверенными, — отметил президент краевой федерации самбо Владимир Чернозем.
В Хабаровском крае проект «Самбо в школу» реализуется с 2016 года, охватывая 137 учебных заведений и более 29 тысяч детей.