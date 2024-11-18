Стрелковый комплекс на Советской в Хабаровске получит шанс на восстановление

В Хабаровске стрелковый комплекс на улице Советской может получить федеральное финансирование для восстановления. Министр спорта России Михаил Дегтярёв готов поддержать проект. Это может решить многолетнюю проблему для местных спортивных федераций. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Стрелковый комплекс был признан аварийным и закрыт. Долгое время спортсмены и федерации обращались в Законодательную думу края с просьбой о сохранении объекта, так как за период его закрытия найти другое место для тренировок удалось далеко не всем.
Слухи о возможном сносе тира и строительстве на его месте жилого комплекса обострили ситуацию. Губернатор настоял на том, что здание должно быть не только сохранено, но и приведено в порядок для нужд спортсменов. Угроза сноса отступила, здание решили оставить и восстановить.
Благодаря поддержке Михаила Дегтярёва, появилась реальная возможность получить федеральные средства на восстановление комплекса.
«Сейчас задача стоит не только в привлечении федеральных средств, но и в качественном выполнении всех работ. Депутаты закдумы будут следить за соблюдением сроков и контролировать использование средств, чтобы спорткомплекс вновь стал полноценным тренировочным местом», — рассказал в телеграм-канале депутат Законодательной думы Хабаровского края Всеволод Мохирев.