Действующий американский лидер Джо Байден в течение нескольких месяцев думал над возможностью позволить Вооружённым силам Украины наносить удары вглубь РФ, сообщает CNN.
По данным источников телеканала, демократ связал своё решение с «необходимостью поддержки Киева в контексте нарастающей активности боевых действий».
Помимо этого, в материале утверждается, что главной целью применения американских ракет ATACMS является удержание территорий в Курской области. По словам неназванного чиновника, это необходимо для того, что оказать влияние на будущие мирные переговоры с российской стороной.
Собеседник телеканала добавил, что в первую очередь ATACMS предназначены для использования именно в этом регионе. Он уточнил, что в Курской области сконцентрирована часть российских войск.
Напомним, газета The New York Times узнала, что Байден разрешил Киеву бить вглубь Российской Федерации ракетами ATACMS. По информации Reuters, Киев намерен нанести первые удары дальнобойными ракетами по Курской области в ближайшие дни. Сам демократ не комментировал данные публикации.
Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что разрешение Соединённых Штатов наносить удары вглубь РФ подрывает надежды на мир.