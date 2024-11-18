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Трое детей пострадало в ДТП в Иркутске за неделю

В Иркутске и Иркутском районе за неделю с 11 по 17 ноября произошло 19 автомобильных аварий с пострадавшими. Травмировано 17 взрослых и трое детей, один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба городской ГАИ.

Источник: РИА "Новости"

Из 19 ДТП с пострадавшими девять — столкновения транспортных средств, восемь — наезды на пешеходов, два — наезды на препятствие.

Всего за неделю в Иркутске и Иркутском районе произошло 216 аварий, повреждено 400 автомобилей.