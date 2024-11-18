Омичи обнаружили свалку градусников

Омичи встревожены находкой в районе Николаевки в Советском округе. Больше недели припорошенными в снегу на пустыре лежат коробки с ртутными градусниками. Фото появились в омских группах.
«За поселком Николаевка кто-то вывалил две газели градусников. Через эту дорогу ходят люди. Проходящий мимо мужчина звонил 112 неделю назад и сообщил о случившемся, но до сих пор они там и лежат» — сообщили очевидцы.
Фото: vk.com/chp55.
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