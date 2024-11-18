Рид Буше вошёл в топ-5 хоккеистов «Авангарда» по количеству голевых передач

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше вошёл в топ-5 самых результативных ассистентов. На его счету 106 голевых передач в 244 играх. Это один из лучших показателей за всю историю «Авангарда» в Континентальной хоккейной лиге.
Например, у нынешнего тренера омичей Антона Курьянова и бывшего хоккеиста «Авангарда» в 353 матчах — только 105 результативных передач, у капитана Дамира Шарипзянова — 103 передачи в 307 играх.
Статистика лучше, чем у Буше, пока остаётся у Владимира Ткачёва — 113 голевых передач в 150 играх, а также у бывшего игрока клуба Сергея Толчинского (114 в 200 матчах). Лидерами по количеству результативных передач являются легенды омского хоккея Александр Пережогин (143 передачи в 512 играх) и Александр Попов (200 голевых пасов в 456 матчах).