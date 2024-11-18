В Омске обнаружили кладбище ртутных термометров

Запорошенное снегом кладбище ртутных термометров обнаружили в Омске. Омичи выложили в социальной сети «ВКонтакте» фотографии, на которых видны выброшенные ртутные градусники. По словам автора поста, свалка находится недалеко от поселка Николаевка, и рядом ежедневно ходят люди. Он также сообщил, что прохожие уже звонили по телефону 112, но никакой реакции не последовало.