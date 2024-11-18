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В Омске обнаружили кладбище ртутных термометров

Оно расположено недалеко от поселка Николаевка.

Источник: Аргументы и факты

Запорошенное снегом кладбище ртутных термометров обнаружили в Омске. Омичи выложили в социальной сети «ВКонтакте» фотографии, на которых видны выброшенные ртутные градусники. По словам автора поста, свалка находится недалеко от поселка Николаевка, и рядом ежедневно ходят люди. Он также сообщил, что прохожие уже звонили по телефону 112, но никакой реакции не последовало.

Напомним, что просто выбрасывать ртутные градусники вместе с бытовыми отходами строго запрещено. Ртуть опасна для человеческого организма именно испарением. Если вдыхать их долгое время, организму может быть нанесен сильный ущерб.

Ранее мы рассказывали, как утилизировать разбитые ртутные термометры.

экология