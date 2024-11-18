Фекальное озеро во Владивостоке заинтересовало Бастрыкина

Подобная проблема наблюдается и в микрорайоне «Изумрудный». Там периодически из канализационного люка бьёт фонтан, дороги затапливает фекалиями. Канализационные насосы уже приходилось ремонтировать, но даже это не помогло. Между «Примводоканалом» и жильцами спор: то ли жильцы виноваты в том, что сбрасывают в канализацию нерастворимые отходы, то ли всё-таки это проблемы со стороны сетей. Потому что вряд ли только жильцы новых микрорайонов грешат сбросом в канализацию нерастворимого мусора, но настолько вопиющие и регулярные проблемы почему-то только у них.