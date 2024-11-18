Фекальное озеро во Владивостоке заинтересовало Бастрыкина

Длительное загрязнение озера на Патрокле нечистотами привело к гибели многих обитателей водоёма и к изменению цвета воды. Причиной локального экологического бедствия, предположительно, стали нарушения в работе канализационной системы. Жители микрорайона неоднократно заявляли о нарушении природоохранного законодательства в различные компетентные ведомства и инстанции, но безрезультатно.
О проблеме загрязнения озера писали и в социальных сетях, и в telegram-чате мэра Владивостока Константина Шестакова. (В частности, горожан озадачивает, что нечистоты из озера уже стекают к морю.) Очередная публикация привлекла внимание центрального аппарата Следственного комитета. Теперь в региональном управлении ведомства начали доследственную проверку по факту сброса нечистот в водоём, а глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах процессуальной проверки.
Часть жителей микрорайона, однако, считает, что нарушения в работе канализационной системы вызваны не ошибками в проектировании, устаревшим оборудованием или присоединением к сетям слишком большого количества жилых комплексов, а привычкой жильцов сбрасывать в канализацию нерастворимый мусор: одноразовые подгузники и средства женской гигиены, влажные салфетки, тряпки
Из-за не справляющейся с напором содержимого канализации подтапливает нечистотами и дом № 15 по улице Сочинской, страдают помещения на цокольном и первом этажах: магазины и спортивный клуб. Тогда обнаружилось, что канализационные сети, к которым присоединён дом (сданный ещё в 2017 году), до сих пор бесхозные. «Примводоканал» иногда присылает бригаду устранять засоры и проводит среди населения ликбез по части пользования бытовой канализацией, но проблема до сих пор не решена.
Подобная проблема наблюдается и в микрорайоне «Изумрудный». Там периодически из канализационного люка бьёт фонтан, дороги затапливает фекалиями. Канализационные насосы уже приходилось ремонтировать, но даже это не помогло. Между «Примводоканалом» и жильцами спор: то ли жильцы виноваты в том, что сбрасывают в канализацию нерастворимые отходы, то ли всё-таки это проблемы со стороны сетей. Потому что вряд ли только жильцы новых микрорайонов грешат сбросом в канализацию нерастворимого мусора, но настолько вопиющие и регулярные проблемы почему-то только у них.