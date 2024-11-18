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Красноярцам пока не стоит ждать морозов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Совсем не зимняя погода установилась в Красноярске.
Сейчас в Трентоне: +12° 4 м/с 58% 754 мм рт. ст. +9°
Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Совсем не зимняя погода установилась в Красноярске.


После небольшого похолодания, в краевой центр пришла теплая погода, которая продержится всю неделю.

Так, сегодня днем столбики термометров поднимутся до отметки +5С, к ночи до +2С. Завтра чуть прохладнее — до +3С в светлое время суток.

Самым теплым днем станет среда, по предварительным прогнозам Яндекс. Погода, днем воздух прогреется до +6С, зато к ночи резко похолодает на 10 градусов.

В четверг днем около 0С, ночью −4С. В последний рабочий день будет +2С, а вот ночью похолодает до −9С.

В первые дни недели ожидается снег с дожем. Солнце порадует красноярцев в среду и четверг.