Красноярцам пока не стоит ждать морозов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Совсем не зимняя погода установилась в Красноярске.
После небольшого похолодания, в краевой центр пришла теплая погода, которая продержится всю неделю.
Так, сегодня днем столбики термометров поднимутся до отметки +5С, к ночи до +2С. Завтра чуть прохладнее — до +3С в светлое время суток.
Самым теплым днем станет среда, по предварительным прогнозам Яндекс. Погода, днем воздух прогреется до +6С, зато к ночи резко похолодает на 10 градусов.
В четверг днем около 0С, ночью −4С. В последний рабочий день будет +2С, а вот ночью похолодает до −9С.
В первые дни недели ожидается снег с дожем. Солнце порадует красноярцев в среду и четверг.