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В Омске врачи рассказали, как справиться с последствиями магнитных бурь

Ученые сообщили, когда в Омск придут магнитные бури.

Источник: Freepik

В ноябре и декабре возмущений геомагнитного поля Земли будет немало.

Ближайшая магнитная буря придет в Омск уже 20 ноября. Следующая случится 1 декабря. Обе они будут достаточно слабыми. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. Кроме того, магнитные бури ждут омичей 6, 8, 10 и 11 декабря.

В дни геомагнитного возмущения Земли метеочувствительные люди могут чувствовать недомогание. Терапевты БСМП-2 рассказали, как можно справиться с последствиями магнитных бурь с наименьшими потерями для организма. В частности, доктора советуют в такие дни правильно питаться и соблюдать режим дня, следить за своим давлением. Если болит голова и давление низкое — можно выпить свежезаваренный чай с лимоном. Этот напиток хорошо тонизирует. Если головная боль не проходит, то рекомендуется принять таблетку обезболивающего средства, которое вам обычно помогает.

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