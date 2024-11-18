В Омске врачи рассказали, как справиться с последствиями магнитных бурь

В дни геомагнитного возмущения Земли метеочувствительные люди могут чувствовать недомогание. Терапевты БСМП-2 рассказали, как можно справиться с последствиями магнитных бурь с наименьшими потерями для организма. В частности, доктора советуют в такие дни правильно питаться и соблюдать режим дня, следить за своим давлением. Если болит голова и давление низкое — можно выпить свежезаваренный чай с лимоном. Этот напиток хорошо тонизирует. Если головная боль не проходит, то рекомендуется принять таблетку обезболивающего средства, которое вам обычно помогает.