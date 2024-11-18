Рабочая неделя в Омске начнётся с оттепели и гололедицы

С 18 ноября в Омске ожидаются переменчивые погодные условия. Днём столбик термометра поднимется до −2…+3 °С. Однако сильный юго-западный ветер с порывами до 16 м/с и возможные осадки в виде снега и мокрого снега могут создать дополнительные сложности для горожан. На дорогах сохранится гололедица.
На 19 ноября прогнозируются безосадочные условия, но ночная температура воздуха упадёт до −5 °С, а при прояснениях — до −10 °С. Днём потеплеет до +2…-3 °С.
Среда, 20 ноября, также обещает быть без существенных осадков, но ночью местами возможны туман и изморозь. Температура воздуха составит −7…-12 °С, в отдельных районах — до −2 °С, днём ожидается −1…-6 °С.
Метеорологи обращают внимание на гололедицу на дорогах и советуют автомобилистам быть предельно осторожными, особенно в ночное время.