Рабочая неделя в Омске начнётся с оттепели и гололедицы

С 18 ноября в Омске ожидаются переменчивые погодные условия. Днём столбик термометра поднимется до −2…+3 °С. Однако сильный юго-западный ветер с порывами до 16 м/с и возможные осадки в виде снега и мокрого снега могут создать дополнительные сложности для горожан. На дорогах сохранится гололедица.