Трентон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько стоят билеты на поезд Деда Мороза в Омске в 2024 году

В Омске во вторник, 19 ноября 2024 года, ровно за месяц до прибытия поезда Деда Мороза, стартует продажа билетов. Билеты можно приобрести с 12 часов по омскому времени. В этот же день поезд отправится из Тайшета по городам России.

Источник: SuperOmsk.ru

Напомним, поезд пробудет в Омске в четверг, 19 ноября 2024 года, с 10:05 до 16:50 местного времени.

В рамках визита у поезда пройдет анимационная программа, которую можно будет посмотреть бесплатно. А вот для посещения передвижной резиденции и кукольного театра нужно купить билет.

Так, в передвижную резиденцию можно попасть за 2 450 рублей за человека. В стоимость входят квест с аниматорами, сладкий подарок и чаепитие.

Кукольный театр устроен в отдельном вагоне, за попадание туда нужно заплатить от 2 450 рублей за человека. Представление длится 45 минут.