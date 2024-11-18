Сколько стоят билеты на поезд Деда Мороза в Омске в 2024 году

Напомним, поезд пробудет в Омске в четверг, 19 ноября 2024 года, с 10:05 до 16:50 местного времени.
В рамках визита у поезда пройдет анимационная программа, которую можно будет посмотреть бесплатно. А вот для посещения передвижной резиденции и кукольного театра нужно купить билет.
Так, в передвижную резиденцию можно попасть за 2 450 рублей за человека. В стоимость входят квест с аниматорами, сладкий подарок и чаепитие.
Кукольный театр устроен в отдельном вагоне, за попадание туда нужно заплатить от 2 450 рублей за человека. Представление длится 45 минут.