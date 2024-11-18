Новосибирцы стали реже брать кредиты, чтобы закрыть старые

Жители Новосибирска стали реже брать новые кредиты для того, чтобы погасить старые долги. Так, количество выданных займов в Новосибирской области в сентябре 2024 года снизилось на 27,3% в сравнении с августом этого же года. Об этом стало известно из данных аналитики Moneyman от финтех-группы IDF Eurasia.