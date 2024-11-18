Новосибирцы стали реже брать кредиты, чтобы закрыть старые

Жители Новосибирска стали реже брать новые кредиты для того, чтобы погасить старые долги. Так, количество выданных займов в Новосибирской области в сентябре 2024 года снизилось на 27,3% в сравнении с августом этого же года. Об этом стало известно из данных аналитики Moneyman от финтех-группы IDF Eurasia.
Всего же с начала года доля запросов с целью погашения старых кредитов в общем объеме обращений в среднем составила 4,2%. При этом за аналогичный период прошлого года за новыми займами с такой же целью обращалось 7,9% жителей региона.
— Наличие кредитов напрямую влияет на уровень долговой нагрузки, усилившиеся ограничения на выдачу займов таким гражданам частично привели к росту числа отказов в выдаче, из-за чего они переставали обращаться в МФО, — рассказал генеральный директор организации Александр Пустовит.
Ранее КП-Новосибирск писала, что жителям Новосибирска рассказали о вакансиях с доходом более 100 тысяч рублей. Вырос спрос на услуги авторемонтников.