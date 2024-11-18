Львиная доля доходов жителей Новосибирска уходит на еду

Исследовательская служба онлайн-платформы hh.ru опубликовала результаты опроса среди новосибирцев, посвященного структуре ежемесячных трат. Жители города отвечали на вопрос о том, какие статьи расходов они считают наиболее значительными в своем бюджете.

Согласно результатам опроса, 54% респондентов из Новосибирской области выделили еду как главную статью расходов в своем личном бюджете. Для сравнения, в целом по стране этот показатель немного выше и составляет 56%. Среди различных профессиональных групп еду чаще всего как одну из основных статей расходов указывали HR-специалисты (67%), а также маркетологи и бухгалтеры (по 61%).