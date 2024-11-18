Львиная доля доходов жителей Новосибирска уходит на еду

Исследовательская служба онлайн-платформы hh.ru опубликовала результаты опроса среди новосибирцев, посвященного структуре ежемесячных трат. Жители города отвечали на вопрос о том, какие статьи расходов они считают наиболее значительными в своем бюджете.
Согласно результатам опроса, 54% респондентов из Новосибирской области выделили еду как главную статью расходов в своем личном бюджете. Для сравнения, в целом по стране этот показатель немного выше и составляет 56%. Среди различных профессиональных групп еду чаще всего как одну из основных статей расходов указывали HR-специалисты (67%), а также маркетологи и бухгалтеры (по 61%).
Если сравнить с аналогичным опросом, проведенным в 2021 году, доля новосибирцев, которые тратят значительную часть своих доходов на еду, уменьшилась на 14%, хотя эта статья расходов по-прежнему занимает первое место в списке, как и три года назад.
На втором месте по величине расходов находится оплата аренды жилья и ипотечных кредитов, которую отметили 45% респондентов, в то время как в целом по стране этот показатель составляет 37%. Чаще всего этот вариант выбирали представители сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (54%) и «Высший и средний менеджмент» (51%). За последние три года значимость этой статьи расходов значительно возросла среди местных жителей, увеличившись на 18% по сравнению с 2021 годом.
Третье место по финансовой нагрузке занимает выплата кредитов (без учета ипотеки), которую выбрали 31% опрошенных, что соответствует среднероссийским показателям. Этот вариант чаще всего отмечали специалисты в области розничной торговли (42%) и сотрудники сферы продаж (37%). Значимость этой статьи расходов также возросла в Новосибирской области по сравнению с измерениями трехлетней давности, увеличившись на 8%.
Значительно реже среди крупных статей расходов упоминались коммунальные платежи (13%), затраты на детей, одежду и обувь (по 8%), транспорт или автомобиль (7%), а также расходы на уход за собой, включая фитнес, массаж и салоны красоты, образование (по 4%), досуг и отдых, медицинские расходы, связь, телевидение и интернет (все по 3%).
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