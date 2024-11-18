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В Башкирии в ближайшие дни похолодает до −10°

Снег в ближайшие три дня не прекратится.

Сейчас в Трентоне: +12° 4 м/с 58% 754 мм рт. ст. +9°
Источник: АиФ

В ближайшие три дня в Башкирии по ночам похолодает до −10°. По-прежнему будет идти небольшой снег, на дорогах образуется гололедица, сообщает Башгидромет.

В понедельник, 18 ноября, местами будет идти мокрый снег с дождем, в некоторых районах ожидается туман и гололед. Днем температура воздуха составит +3,-2°.

Во вторник, 19 ноября, существенных осадков не будет. На севере республики пройдет небольшой мокрый снег. Местами ожидается гололед, на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха ночью 0,-5°, при прояснениях до −10°, днем потеплеет до +1,-4°.

В среду, 20 ноября, ожидается небольшой мокрый снег, днем местами до умеренного. В ряде районов синоптики прогнозируют гололед, на дорогах — гололедицу. Температура воздуха ночью составит 0,-5°, при прояснениях до −10°, днем будет +1,-4°.