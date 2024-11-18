В Башкирии в ближайшие дни похолодает до −10°

Во вторник, 19 ноября, существенных осадков не будет. На севере республики пройдет небольшой мокрый снег. Местами ожидается гололед, на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха ночью 0,-5°, при прояснениях до −10°, днем потеплеет до +1,-4°.