В Новосибирске новогодние корпоративы подорожали на 30%

Цены на новогодние корпоративы в Новосибирске заметно увеличились. Как сообщает портал BFM-Новосибирск, средняя стоимость праздничного вечера в 2024 году составляет 4 500−5 000 рублей на человека, тогда как годом ранее она варьировалась в пределах 2 800−3 000 рублей.