В Новосибирске новогодние корпоративы подорожали на 30%

Цены на новогодние корпоративы в Новосибирске заметно увеличились. Как сообщает портал BFM-Новосибирск, средняя стоимость праздничного вечера в 2024 году составляет 4 500−5 000 рублей на человека, тогда как годом ранее она варьировалась в пределах 2 800−3 000 рублей.
По словам Галины Ильиной, председателя правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири, основной причиной подорожания стал рост затрат на качественные продукты. Большинство заведений стараются не экономить на уровне обслуживания и меню, что отражается на конечной стоимости.
Рестораторы отмечают, что, несмотря на повышение цен, спрос на корпоративы остаётся высоким, а бронирование мест началось ещё в октябре.
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