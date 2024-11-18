Врач Кованова: домашние тренировки 3 раза в неделю избавят от хандры

Тренировки в домашних условиях три раза в неделю помогут сохранить фигуру в зимний период и избавят от межсезонной хандры. О том, что нужно делать, чтобы не поправиться в холодное время года, aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.
Врач рекомендовала включить в домашние тренировки суставную разминку, миофасциальный релиз (техника самомассажа, которую используют для расслабления мышц путем надавливания и растягивания тканей в сочетании с правильным дыханием — прим. ред.) и легкие упражнения для общей физической подготовки.
«Выполнять такую работу нужно минимум 3 раза в неделю: это снизит отечность, зажимы в мышцах и улучшит самочувствие в межсезонную хандру», — пояснила Кованова.
Также диетолог посоветовала считать калории и не выходить за рамки, тогда зимой удастся поддержать или даже снизить вес.
Ранее Кованова рассказала об опасности переедания свеклы, тыквы и капусты. Врач также посоветовала не употреблять эти продукты диабетикам.