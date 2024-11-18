Врач Кованова: домашние тренировки 3 раза в неделю избавят от хандры

Тренировки в домашних условиях три раза в неделю помогут сохранить фигуру в зимний период и избавят от межсезонной хандры. О том, что нужно делать, чтобы не поправиться в холодное время года, aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.