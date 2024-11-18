Приметы на Ионов день: что нельзя делать 18 ноября 2024 года

В церковной календаре это дата — день памяти святого Ионы, который был архиепископом Великоновгородским и Псковским.
Что можно делать 18 ноября:
- существует поверье, если в этот день вымыться хорошо в бане, то всю зиму здоровье не покинет;
- в этот день в огородах завершали сбор редьки, поэтому на ужин ее обязательно подавали на стол;
Что нельзя делать 18 ноября:
- принимать важные решения, заключать сделки;
- убираться в чужом доме;
- брать в руки чужой веник;
- поднимать с земли монеты;
Народные приметы:
- луна дымкой укутана — ненастье затяжным будет;
- снег идет — значит и вся зима снежной будет;
- крупные покупки долго не прослужат.