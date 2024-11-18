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Приметы на Ионов день: что нельзя делать 18 ноября 2024 года

В понедельник, 18 ноября, отмечается народный праздник День млечности (по-другому его называют Галактион) или Ионов день.

В церковной календаре это дата — день памяти святого Ионы, который был архиепископом Великоновгородским и Псковским.

Что можно делать 18 ноября:

  • существует поверье, если в этот день вымыться хорошо в бане, то всю зиму здоровье не покинет;
  • в этот день в огородах завершали сбор редьки, поэтому на ужин ее обязательно подавали на стол;

Что нельзя делать 18 ноября:

  • принимать важные решения, заключать сделки;
  • убираться в чужом доме;
  • брать в руки чужой веник;
  • поднимать с земли монеты;

Народные приметы:

  • луна дымкой укутана — ненастье затяжным будет;
  • снег идет — значит и вся зима снежной будет;
  • крупные покупки долго не прослужат.