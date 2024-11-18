Поезд Деда Мороза будет в Омске 19 декабря

В этом году в Омск поезд приедет 19 декабря. Поезд Деда Мороза отправляется в путешествие уже в четвёртый раз. В составе можно увидеть красивый паровоз серии П-36 и редкий ретроэлектровоз серии ВЛ-82м, а также вагоны с волшебным оформлением: вагон-приёмная Деда Мороза, вагон «Сказочная деревня», вагон-сцена, вагон-кукольный театр, вагон-лавка с сувенирами, вагон-буфет и вагон-ресторан.