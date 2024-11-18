Начало рабочей недели принесет холода в −11 градусов

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, жителей региона ожидают неприятные сюрпризы на дорогах и улицах.
Так, в понедельник, 18 ноября, осадки ожидаются лишь в северных районах Башкирии, на остальной территории республики снега и дождей не прогнозируется. На дорогах синоптики ожидают гололед, а также сильный ветер, скорость которого будет достигать 17 м/с.
— Температура воздуха ночью опустится до 0,-5°, при прояснениях −6,-11°, днем — +2,-3°, —.
Характер погоды не изменится и во вторник, 19 ноября.
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