Начало рабочей недели принесет холода в −11 градусов

Так, в понедельник, 18 ноября, осадки ожидаются лишь в северных районах Башкирии, на остальной территории республики снега и дождей не прогнозируется. На дорогах синоптики ожидают гололед, а также сильный ветер, скорость которого будет достигать 17 м/с.