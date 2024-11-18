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В Омске продолжают распутывать махинации бывшего начальника Госстройнадзора

На полмиллиона рублей оштрафована строительная организация за подкуп бывшего начальника Госстройнадзора Омской области.

Источник: Комсомольская правда

В Омске вынесено решение по факту дачи взятки в отношении высокопоставленного руководителя одной из строительных фирм. Установлено, что 15 ноября 2021 г. директор ООО «Завод строительных конструкций № 1» передал начальнику Госстройнадзора Омской области 5 кубических метров бетона стоимостью 29 тыс. рублей.

Взятка была за то, чтобы начальник принял работы по строительству дома по ул. 6-й Амурский проезд, д. 2 без благоустройства территории, а также оперативно выдал заключение о соответствии дома проекту без соответствующих санкций.

Михаил ФРОЛОВ.

Бывший начальник Госстройнадзора Омской области ранее уже был признан виновным судом и наказан за взятку. Его приговорили к штрафу в размере 500 тысяч рублей и запретили два года занимать должности на государственной службе.

Аналогичный штраф наложили и на директора завода строительных конструкций № 1 за несоблюдение законодательства о коррупции. Решение суда ещё не вступило в силу.