В Омске продолжают распутывать махинации бывшего начальника Госстройнадзора

В Омске вынесено решение по факту дачи взятки в отношении высокопоставленного руководителя одной из строительных фирм. Установлено, что 15 ноября 2021 г. директор ООО «Завод строительных конструкций № 1» передал начальнику Госстройнадзора Омской области 5 кубических метров бетона стоимостью 29 тыс. рублей.
Взятка была за то, чтобы начальник принял работы по строительству дома по ул. 6-й Амурский проезд, д. 2 без благоустройства территории, а также оперативно выдал заключение о соответствии дома проекту без соответствующих санкций.
Михаил ФРОЛОВ.
Бывший начальник Госстройнадзора Омской области ранее уже был признан виновным судом и наказан за взятку. Его приговорили к штрафу в размере 500 тысяч рублей и запретили два года занимать должности на государственной службе.
Аналогичный штраф наложили и на директора завода строительных конструкций № 1 за несоблюдение законодательства о коррупции. Решение суда ещё не вступило в силу.