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Синоптики предупредили жителей Астаны и еще 10 городов Казахстана

Синоптики обещают неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха 18 ноября в Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Усть-Каменогорске, Риддере, Атырау, Актобе, Шымкенте, Алматы, Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Источник: Baigenews

К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

экология