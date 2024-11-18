В Красноярск ненадолго вернется потепление

По данным Gismeteo, на этой неделе в Красноярске снова ожидается потепление, однако к выходным температура опустится. Сегодня, 18 ноября, синоптики обещают снег, а также +4 днем и 0 градусов ночью.
Завтра днем незначительно похолодает до +3, однако ночью температура поднимется до +2. Возможен снег.
В среду днем также ожидается +3, а ночью синоптики обещают −1.
В четверг максимальная температура не превысит 0 градусов днем и −5 ночью.
В пятницу, 22 ноября, незначительно потеплеет до +1 и −4 в светлое и темное время суток.
В субботу столбик термометра опустится до −7 днем и −12 ночью. Аналогичная температура ожидается и в воскресенье.