В Волгограде появились на свет Адмирал, Червоня и Индира

Так, в середине осени текущего года в Волгоградской области появились на свет Артемы, Александры, Владиславы, Львы, Иваны, Максимы, Матвеи, Мироны, Романы, Тимофеи и Ярославы. Девочек называли чаще Алисами, Софиями, Евами, Екатеринами или Аринами.