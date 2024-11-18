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В Волгограде появились на свет Адмирал, Червоня и Индира

Стало известно, какие имена в октябре выбирали для своих детей волгоградцы.

Источник: Reuters

Так, в середине осени текущего года в Волгоградской области появились на свет Артемы, Александры, Владиславы, Львы, Иваны, Максимы, Матвеи, Мироны, Романы, Тимофеи и Ярославы. Девочек называли чаще Алисами, Софиями, Евами, Екатеринами или Аринами.

Некоторые родители выбирали такие оригинальные имена, как Адмирал, Алэн, Аристарх, Арсамаг, Аюк, Варфоломей, Гектор, Миран, Ноян, Ранель, Сафрон, Червоня, сообщили в комитете юстиции Волгоградской области.

Для девочек в редких случаях были выбраны такие имена, как Николь, Инесса, Индира, Осия, Гликерия, Каталея, Рубина, Тамано, Виталина-Эмилия и Дарья-Ева.