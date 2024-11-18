В селе Сухобузимского района построят детский сад

В селе Атаманово (Сухобузимский район) построят детсад на 50 мест, сообщил в своем Telegram-канале Алексей Кулеш, председатель комитета по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС и депутат Законодательного Собрания Красноярского края.
Старый детский сад находится в здании постройки 30-х годов на территории бывшего монастыря, которое морально устарело ещё в 70-е годы.
В 2021 году здание признали аварийным и закрыли. С того года родители возили детей в село Хлоптуново, расположенное в 20 км от Атаманово.
Изначально выбранная площадка для строительства дошкольного учреждения не была безопасной из-за высокой концентрации радона. На данный момент выбран другой участок. Проект проходит государственную экспертизу.
В бюджете на 2025 год на возведение здания запланированы 149 млн руб. Сдача детского сада в эксплуатацию запланирована на 2026 год.