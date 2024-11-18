Омск оказался в середине зарплатного рейтинга регионов России

Как рассказали эксперты, средняя заработная плата в Омской области составляет от 30-ти до 66-ти тысяч в месяц. Только 8,5% омичей зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц. Меньше 30-ти тысяч рублей в месяц получают 25,5% опрошенных жителей региона. На первом месте рейтинга оказался Чукотский округ, на втором — Ямало-Ненецкий автономный округ. В конце рейтинга расположились Чеченская Республика и Ингушетия.