Пенсионеру из Иркутска вернут украденные аферистами более полумиллиона рублей

В свою очередь, прокуратура подала в суд иск о взыскании с жителя Колыванского района Новосибирской области, незаконно полученных 490 тысяч рублей. А за использование денег он должен заплатить процент — 20 тысяч рублей. Инстанция удовлетворила требования, и теперь прокуратура проследит за его исполнением.