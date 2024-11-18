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Пенсионеру из Иркутска вернут украденные аферистами более полумиллиона рублей

Неизвестные выманили деньги под видом работников банка и правоохранителей.
Источник: Комсомольская правда

В Иркутске благодаря прокуратуре пенсионеру вернут, украденные мошенниками, деньги. Как сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, 74-летнего мужчину обманули якобы представители банка и правоохранительных органов ещё в декабре 2023 года.

— Под предлогом того, что с его банковского счета могут быть списаны денежные средства мошенниками, звонившие вынудили мужчину снять денежные средства со своей банковской карты и перевести на расчетный счет в Новосибирской области, — поделились в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

В свою очередь, прокуратура подала в суд иск о взыскании с жителя Колыванского района Новосибирской области, незаконно полученных 490 тысяч рублей. А за использование денег он должен заплатить процент — 20 тысяч рублей. Инстанция удовлетворила требования, и теперь прокуратура проследит за его исполнением.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усолье-Сибирском пожилая женщина погибла на пожаре из-за непотушенной сигареты.