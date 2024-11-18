Омская компания выплатит сотруднику неустойку в размере 2 720 000 рублей

После увольнения омич не получил ожидаемую выплату за неиспользованный отпуск в течение 7 лет. Сумма была в разы меньше, чем он ожидал.
Во время экономического кризиса и пандемии коронавируса мужчина контролировал работу компании, выполняя функции директора компании. Согласно расчету выплата составила 2 720 000 рублей компенсации. Суд встал на сторону истца и обязал компания произвести полный расчет с экс-сотрудником.
Судебный пристав уведомил компанию о решении суда, пояснив, что если компания не выплатит компенсацию, её могут оштрафовать на 7% от суммы долга. Руководство предприятия выплатило долг в течение трёх дней.