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В Кольцово образовалась большая очередь в зоне досмотра

Вечером 17 ноября в екатеринбургском аэропорту Кольцово в зоне досмотра пассажиров выстроилась очередь из 100 человек, так как работал только один проверочный пункт, сообщил в своем telegram-канале депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов.

По его словам, люди в толпе ругались между собой и персоналом аэропорта. «Вопрос к начальнику службы, господину Гаранину, если не ошибаюсь: вам не стыдно? Почему вы сокращаете смены? Люди вымещают свой негатив друг на друга, и вашим сотрудникам достается больше всех. Они точно не виноваты в нехватке персонала на смене», — прокомментировал депутат.

Как сообщили «Ъ-Урал» в Кольцово, предполетный досмотр пассажиров прошедшим вечером велся в штатном режиме. «В зоне досмотра, согласно данным средств объективного контроля, единовременно находилось не более 40 пассажиров. Среднее время их нахождения в зоне не превышало восьми минут. Жалоб на работу службы не поступало. Конкретно этот пассажир вошел в зону досмотра в 19:05, вышел в 19:12, то есть провел на досмотре семь минут», — прокомментировала пресс-служба аэропорта.

Напомним, в сентябре около аэропорта Кольцово образовалась большая пробка из-за шлагбаумов, пропускающих на территорию аэропорта, которые могли работать со сбоями, так как они не справлялись с потоками машин.