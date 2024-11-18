В Кольцово образовалась большая очередь в зоне досмотра

По его словам, люди в толпе ругались между собой и персоналом аэропорта. «Вопрос к начальнику службы, господину Гаранину, если не ошибаюсь: вам не стыдно? Почему вы сокращаете смены? Люди вымещают свой негатив друг на друга, и вашим сотрудникам достается больше всех. Они точно не виноваты в нехватке персонала на смене», — прокомментировал депутат.