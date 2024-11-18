В Кольцово образовалась большая очередь в зоне досмотра

По его словам, люди в толпе ругались между собой и персоналом аэропорта. «Вопрос к начальнику службы, господину Гаранину, если не ошибаюсь: вам не стыдно? Почему вы сокращаете смены? Люди вымещают свой негатив друг на друга, и вашим сотрудникам достается больше всех. Они точно не виноваты в нехватке персонала на смене», — прокомментировал депутат.
Как сообщили «Ъ-Урал» в Кольцово, предполетный досмотр пассажиров прошедшим вечером велся в штатном режиме. «В зоне досмотра, согласно данным средств объективного контроля, единовременно находилось не более 40 пассажиров. Среднее время их нахождения в зоне не превышало восьми минут. Жалоб на работу службы не поступало. Конкретно этот пассажир вошел в зону досмотра в 19:05, вышел в 19:12, то есть провел на досмотре семь минут», — прокомментировала пресс-служба аэропорта.
Напомним, в сентябре около аэропорта Кольцово образовалась большая пробка из-за шлагбаумов, пропускающих на территорию аэропорта, которые могли работать со сбоями, так как они не справлялись с потоками машин.