Волна потепления накроет Приморье на этой неделе

Предстоящая ночь ещё останется морозной, прогнозируемая минимальная температура до −11…-22 °С, на южном побережье −5…-10 °С, во Владивостоке −6…-9 °С. Днём холода начнут отступать, воздух прогреется до −4…+4 °С, теплее всего — на юге региона. Во Владивостоке во вторник днём — около ноля. Осадков в Приморском крае 19 ноября не ожидается.
В среду также без осадков. Ночные заморозки ослабеют ещё на 1 — 7 градусов, днём повсеместно положительные температуры до +8 °С. Во Владивостоке ночью 20 ноября +1…-3 °С, днём +3…+7 °С.
Четверг, 21 ноября, будет ещё теплее: минимальная температура −2…-10 °С, на северо-востоке −11…-15 °С. Днём из-за циклона будет облачно, местами максимальный температурный фон незначительно понизится. Возможны небольшие осадки, преимущественно в виде снега. В дальневосточной столице погодные условия останутся без изменений относительно среды.
В пятницу грядёт очередное похолодание до значений вторника, осадки прекратятся. Таким образом, самым холодным днём рабочей недели останется понедельник, 18 ноября.