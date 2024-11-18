Волна потепления накроет Приморье на этой неделе

Предстоящая ночь ещё останется морозной, прогнозируемая минимальная температура до −11…-22 °С, на южном побережье −5…-10 °С, во Владивостоке −6…-9 °С. Днём холода начнут отступать, воздух прогреется до −4…+4 °С, теплее всего — на юге региона. Во Владивостоке во вторник днём — около ноля. Осадков в Приморском крае 19 ноября не ожидается.