В Башкирии оштрафовали рыбаков, которые отказались уходить с тонкого льда

На озере Большая Елань в Башкирии спасатели пытались убедить рыбаков уйти с тонкого льда, который опасен для жизни. По словам и.о. председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилла Первова, несмотря на настоятельные призывы, часть рыбаков осталась на водоеме и игнорировала требования спасателей.
«Нашим сотрудникам пришлось применять дополнительные методы убеждения вместе с сотрудниками полиции и составить три протокола», — отметил он.
Теперь им предстоит выплатить штраф в размере до 3 тысяч рублей за выход на лед толщиной менее 7 см.