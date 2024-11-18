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В Башкирии оштрафовали рыбаков, которые отказались уходить с тонкого льда

Они лишились 3000 рублей.

Источник: Телеграм-канал Кирилла Первова

На озере Большая Елань в Башкирии спасатели пытались убедить рыбаков уйти с тонкого льда, который опасен для жизни. По словам и.о. председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилла Первова, несмотря на настоятельные призывы, часть рыбаков осталась на водоеме и игнорировала требования спасателей.

«Нашим сотрудникам пришлось применять дополнительные методы убеждения вместе с сотрудниками полиции и составить три протокола», — отметил он.

Теперь им предстоит выплатить штраф в размере до 3 тысяч рублей за выход на лед толщиной менее 7 см.

штрафы