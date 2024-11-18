В Башкирии оштрафовали рыбаков, которые отказались уходить с тонкого льда

На озере Большая Елань в Башкирии спасатели пытались убедить рыбаков уйти с тонкого льда, который опасен для жизни. По словам и.о. председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилла Первова, несмотря на настоятельные призывы, часть рыбаков осталась на водоеме и игнорировала требования спасателей.