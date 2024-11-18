290 тонн снега вывезли с улиц Иркутска за выходные

В Иркутске дорожники круглосуточно убирали на выходных тротуары и дороги после выпадения осадков. За субботу и воскресенье было вывезено около 290 тонн снега. Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы идут по поручению мэра Руслана Болотова. Рабочие чистят тротуары и остановки в ручную на более 20 улицах.