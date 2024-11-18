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290 тонн снега вывезли с улиц Иркутска за выходные

Работу по уборке дорог и тротуаров идут круглосуточно.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске дорожники круглосуточно убирали на выходных тротуары и дороги после выпадения осадков. За субботу и воскресенье было вывезено около 290 тонн снега. Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы идут по поручению мэра Руслана Болотова. Рабочие чистят тротуары и остановки в ручную на более 20 улицах.

— Уборку и вывоз снега в Иркутске продолжаем. Максимально задействуем технику и людей. В течение дня будем очищать дороги и тротуары, пешеходные переходы, лестницы, заездные карманы и дорожные лотки, — рассказал начальник «Иркутскавтодор» Андрей Наифантьев.

Магистральные улицы обработали противогололедными материалами. Акцент при распределении сделали на участки со спусками, подъемами и поворотами. Ознакомиться со списком адресов где уже проверили работы можно ниже. Сейчас очистка продолжается на улицах Розы Люксембург, Челнокова, Гончарова, Академическая, Якоби, Байкальская, Култукская, Карла Либкнехта, 5-й Армии и других.