Осадки и сильный ветер ожидаются в Беларуси в понедельник

По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода, временами будет идти дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с, местами порывы будут достигать 15−18 м/с. Дневная температура воздуха составит +2…+7°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности сильного ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, повреждение и обрушение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений. Также ветер может привести к падению деревьев.
Прогноз погоды по регионам
В Минске сегодня будет преобладать облачная погода, временами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +3…+5°C. Ветер юго-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.
В Витебске, Гродно и Могилеве прогнозируются схожие погодные условия: преобладание облачной погоды, временами небольшие осадки (дождь, мокрый снег), +4…+6°C, ветер юго-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.
В Бресте и Гомеле будет немного теплее — +5…+7°C. В этих областных центрах в понедельник также будет в основном облачно, временами будут идти небольшие дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.