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Осадки и сильный ветер ожидаются в Беларуси в понедельник

МИНСК, 18 ноя — Sputnik. Усиление ветра порывами до 15−18 м/с ожидается местами по Беларуси в понедельник, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Трентоне: +12° 4 м/с 58% 754 мм рт. ст. +9°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода, временами будет идти дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с, местами порывы будут достигать 15−18 м/с. Дневная температура воздуха составит +2…+7°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности сильного ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, повреждение и обрушение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений. Также ветер может привести к падению деревьев.

Прогноз погоды по регионам

В Минске сегодня будет преобладать облачная погода, временами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +3…+5°C. Ветер юго-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.

В Витебске, Гродно и Могилеве прогнозируются схожие погодные условия: преобладание облачной погоды, временами небольшие осадки (дождь, мокрый снег), +4…+6°C, ветер юго-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.

В Бресте и Гомеле будет немного теплее — +5…+7°C. В этих областных центрах в понедельник также будет в основном облачно, временами будут идти небольшие дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.