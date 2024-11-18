Осадки и сильный ветер ожидаются в Беларуси в понедельник

В Бресте и Гомеле будет немного теплее — +5…+7°C. В этих областных центрах в понедельник также будет в основном облачно, временами будут идти небольшие дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.