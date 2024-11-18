Какие поступки приведут к богатству, а какие — отвернут удачу: зурхай от бурятского ламы с 18 по 24 ноября 2024

Зурхай на пять дней с 18 по 24 ноября 2024 года составил настоятель Курумканского дацана в Бурятии Еши Намжил лама. Зурхай — это прогноз, который основан на древней тибетской астрологии. С его помощью буддисты могут узнать о благоприятных и неблагоприятных днях.
Зурхай на 18 ноября, понедельник.
Первый день недели благоприятен для занятий животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, для многих начинаний, а также решений вопросов, связанных с брачными, военными и судебными делами. Покупка и надевание обновок могут привлечь увеличение силы речи, пожеланий и влияния, а оказание помощи — даруют удачу, появление новых друзей и покровителей. Приготовление домашних блюд и заготовок впрок, посадка растений и уход за ними зарядят долголетием. Кроме того, согласно зурхаю, это отличный день для продолжения рода, зачатия ребенка или обращения к процедуре ЭКО.
Но не стоит отправляться в путешествия и на охоту, переезжать, перевозить ценные грузы, товары, посещать кладбище. Также лучше отказаться от переводов больших сумм денег, ценных бумаг. Стрижка волос — к потере.
У людей, которые родились в годы Овцы и Собаки усилится влияние.
Зурхай на 19 ноября, вторник.
Чем можно заняться? Животноводством, культурой, наукой, судебными и военными делами, отправляться в путешествия. Стрижка волос привлечет знакомство с известным человеком.
Но лама не рекомендует браться за любые начинания, заниматься торговлей, бизнесом, растениеводством, посещать ЗАГС и кладбище. Стоит отменить деловые встречи, заключение сделок и договора, закладку фундамента и не начинать строительство дома, печи. Противопоказаны похороны детей. Крупные покупки могут привлечь дурную славу, обретение плохой репутации, падение имиджа и имени.
Повезет людям, которые родились в годы Мыши, Коня и Свиньи. А вот тем, кто появился на свет в годы Обезьяны и Курицы придется очень трудно.
Зурхай на 20 ноября, среда.
Хороший день для того, чтобы заняться животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, судебными и военными делами. Водные процедуры (особенно в целебных источниках!), приготовление домашних блюд и заготовок впрок, уход за растениями зарядят долголетием.
Но это не удачный день для путешествий, многих начинаний, рытья колодца, бурения скважины. Также не стоит отправляться на охоту, заниматься свадебными и похоронными церемониями. Дача денег, прочего в долг, взаймы, в аренду, на прокат и во временное пользование — к убыткам и потерям.
У людей, которые родились под знаком Мыши, Коровы, Дракона, Свиньи и Собаки улучшится положение. А вот у тех, кто появился на свет в годы Змеи и Коня день не сложится.
Зурхай на 21 ноября, четверг.
Четверг стоит посвятить занятиям животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговле. Можно отправиться в путешествие или решить задачи, связанные с судебными, похоронными и военными делами.
Но лучше отказаться от своих планов, если задумали в этот день браться за многие начинания, покупать изделия из шкуры, кожи, пуха, ехать на охоту или посещать ЗАГС. Также лама не рекомендует принимать участие в скачках, гонках и в других экстремальных мероприятиях. Лучше отказаться от приглашения отправиться в гости и не принимать их у себя. Стрижка волос — к болезни или травме.
Те, кто родился в годы Тигра, Зайца, Обезьяны и Курицы смогут избежать неприятностей. А вот людям, которые появились на свет в годы Коровы, Дракона, Овцы и Собаки.
Зурхай на 22 ноября, пятница.
Чем можно заняться? Животноводством, растениеводством, культурой, наукой и военными делами. Посадка растений, уход за ними, а также стрижка волос — к благополучию.
Чем нельзя заниматься? Отправляться в путешествия, браться за любые начинания, торговлей, идти под венец, посещать кладбище и суд.
Повезет людям, которые родились в годы Змеи, Коня, Овцы, Обезьяны и Курицы. А тем, кто появился на свет под символом Тигра и Зайца не следует полагаться на удачу.
Зурхай на 23 ноября, суббота.
Смело планируйте в этот день занятия животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлю, путешествия, судебные дела. Рытье колодца, бурение скважины укрепят иммунитет и продлят жизнь. Покупка и надевание обновок и украшений сулят удачу и исполнение многих желаний. А крупные покупки и стрижка волос приведут к богатству и достатку.
Но не стоит браться за многие начинания, закладывать фундамент, покупать бывшую в употреблении технику, одежду, обувь, посещать ЗАГС и кладбище. Лама не рекомендует начинать строительство дома, печи, камина, заниматься ремеслами. Также не стоит в этот день вступать в новую должность и выходить на новое место работы. Лучше отказаться от проведения детских мероприятий, дней рождения, от обучения малышей ходьбе и другим новым умениям.
Фортуна улыбнется людям, которые родились в годы Коровы, Тигра и Зайца. А вот тех, кто появился на свет в годы Мыши, удача не будет сопутствовать.
Зурхай на 24 ноября, воскресенье.
Последний день недели стоит можно посвятить занятиям животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, бизнесу, благотворительности и путешествиям. Оказание помощи отвратит пожары, ожоги, короткие замыкания, удары молнии. Приручение, дрессировка животных, а также игры с ними будут полезны для нервной и психической систем. Вклады, вложения, инвестиции принесут благополучие, могущество и силу. А дача денег, прочего в долг, взаймы, в аренду и на прокат может решить множество больших задач и проблем, принесут свежие идеи.
Но не стоит браться за любые начинания, закладывать фундамент, покупать машину, принимать участие в решении судебных, военных, охотничьих вопросов, посещать ЗАГС и кладбище. Стрижка волос — к болезни.
У людей, которые родились в годы Дракона будет все получаться.