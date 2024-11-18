Какие поступки приведут к богатству, а какие — отвернут удачу: зурхай от бурятского ламы с 18 по 24 ноября 2024

Но лучше отказаться от своих планов, если задумали в этот день браться за многие начинания, покупать изделия из шкуры, кожи, пуха, ехать на охоту или посещать ЗАГС. Также лама не рекомендует принимать участие в скачках, гонках и в других экстремальных мероприятиях. Лучше отказаться от приглашения отправиться в гости и не принимать их у себя. Стрижка волос — к болезни или травме.