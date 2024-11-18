Кошмар на бульваре Гагарина: пермяки пожаловались Собчак на страшное состояние дома

«В управляйке сейчас даже трубку не берут, потому что им это не интересно. Дом очень запущенный. Ходили на прием в администрацию, к помощнику президента. Нам сказали: везде пишите и звоните, но ничего не делается», — рассказала «ФедералПресс» жительница дома Ольга Вяткина, которая живет здесь уже 53 года, с самого рождения.
По ее словам, два года назад дом перешел из управляющей компании «Мастер комфорта» в ООО «Самоуправление». С тех пор начались серьезные проблемы, которые не решаются: в подъезды страшно заходить, отмостка дома разрушается и покрывается плесенью, а упавшее на дом дерево с августа никто не может убрать.
Уже неделю люди сидят без горячей воды, а из подвала валит пар.
История этого дома вышла и на федеральный уровень, когда телеграм-канал «Осторожно, новости» Ксении Собчак опубликовал фото и видео состояния здания, которые прислал один из жильцов. В канале также рассказали, что никакие работы по ремонту дома фактически не проводятся.
«ФедералПресс» обратился с запросом в администрацию Перми с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать, какие меры принимаются в отношении нерадивой управляющей компании.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал об обрушении перегородок в пятиэтажке на улице Клары Цеткин, которая также находится в ведении ООО «Самоуправление». Советуем почитать материал «Все пороги обили, но нас никто не слышал»: что говорят пермяки из общежития, где рухнула стена.