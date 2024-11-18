Кошмар на бульваре Гагарина: пермяки пожаловались Собчак на страшное состояние дома

«В управляйке сейчас даже трубку не берут, потому что им это не интересно. Дом очень запущенный. Ходили на прием в администрацию, к помощнику президента. Нам сказали: везде пишите и звоните, но ничего не делается», — рассказала «ФедералПресс» жительница дома Ольга Вяткина, которая живет здесь уже 53 года, с самого рождения.