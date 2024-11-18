В Ростовской области в начале недели на дорогах ожидается гололедица

В Ростовской области в начале недели ожидается похолодание. Об этом жителей региона предупреждают на сайте Северо-Кавказского УГМС.
По данным прогноза, уже в ближайшее время в Каменском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском районах ожидается туман и гололедица на дорогах. Причем такая погода будет в ночное время суток.
По северу и северо-западу региона ночью будет от −2 до +3, а днем воздух прогреется от +3 до +8 градусов. В течение дня могут выпасть небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. А в Песчанокопском, Егорлыкском и Сальских районах будет немного теплее. Температура воздуха в этих южных районах составит +10 градусов.
Что касается Ростова, то в утренние часы на улице будет от 0 до +4 градусов. А к обеду воздух прогреется до +8. Также синоптики обещают ясную погоду.