В Ростовской области в начале недели на дорогах ожидается гололедица

По северу и северо-западу региона ночью будет от −2 до +3, а днем воздух прогреется от +3 до +8 градусов. В течение дня могут выпасть небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. А в Песчанокопском, Егорлыкском и Сальских районах будет немного теплее. Температура воздуха в этих южных районах составит +10 градусов.