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Двое пожилых рыбаков погибли в Россонском районе, опрокинувшись в лодке

В Россонском районе погибли двое пожилых рыбаков.

Источник: Комсомольская правда

Двое пожилых рыбаков погибли в Россонском районе. Как пишет БелТА, трагедия произошла днем в воскресенье, 17 ноября 2024 года. По предварительной информации, лодка с двумя находившимися в ней рыбаками опрокинулась около 14.30 на реке Нища неподалеку от деревни Клястицы.

О ЧП спасателям сообщил местный житель, который позвонил в экстренные службы. Мужчина обнаружил перевернутую лодку и плавающие на воде вещи. Увы, поисковые работы подтвердили самые худшие опасения: тела жителей Новополоцка 73 и 65 лет были извлечены из воды.

Ранее мы писали о ДТП в Полоцком районе: машина наехала на пень (тут про это).