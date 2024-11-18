Двое пожилых рыбаков погибли в Россонском районе, опрокинувшись в лодке

Двое пожилых рыбаков погибли в Россонском районе. Как пишет БелТА, трагедия произошла днем в воскресенье, 17 ноября 2024 года. По предварительной информации, лодка с двумя находившимися в ней рыбаками опрокинулась около 14.30 на реке Нища неподалеку от деревни Клястицы.
О ЧП спасателям сообщил местный житель, который позвонил в экстренные службы. Мужчина обнаружил перевернутую лодку и плавающие на воде вещи. Увы, поисковые работы подтвердили самые худшие опасения: тела жителей Новополоцка 73 и 65 лет были извлечены из воды.
Ранее мы писали о ДТП в Полоцком районе: машина наехала на пень (тут про это).