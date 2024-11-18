Несколько населенных пунктов пригорода Алматы отключат от газа

По информации Департамента по связям с общественностью и ИСМ АО «QazaqGaz Aimaq», 19 ноября 2024 года будут проводиться работы по подключению вновь построенного подводящего газопровода до ТЭЦ-3.
В связи с этим временно будет приостановлено газоснабжение для 4 449 абонентов следующих населенных пунктов Илийского района Алматинской области:
- с. Коктерек;
- с. Байсерке;
- ПКСТ (поселково-строительный кооператив) «Энергетик»;
- ПКСТ «Проектировщик»;
- ПКСТ «Надежда».
Важная информация для населения
Для обеспечения безопасности жителей указанных населенных пунктов просят:
- перекрыть газовые краны до окончания работ;
- не открывать краны до проведения пусконаладочных мероприятий, которые будут производиться специалистами Алматинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq».
«АО “QazaqGaz Aimaq” сообщает, что данные мероприятия проводятся в рамках комплексных работ по переводу ТЭЦ-3 на природный газ для улучшения экологической ситуации мегаполиса. Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в диспетчерскую газовой службы по номеру 104. Приносим извинения за временные неудобства и надеемся на понимание со стороны граждан. Данные работы направлены на обеспечение безопасной и стабильной эксплуатации газовых сетей».