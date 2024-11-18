Несколько населенных пунктов пригорода Алматы отключат от газа

«АО “QazaqGaz Aimaq” сообщает, что данные мероприятия проводятся в рамках комплексных работ по переводу ТЭЦ-3 на природный газ для улучшения экологической ситуации мегаполиса. Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в диспетчерскую газовой службы по номеру 104. Приносим извинения за временные неудобства и надеемся на понимание со стороны граждан. Данные работы направлены на обеспечение безопасной и стабильной эксплуатации газовых сетей».