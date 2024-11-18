Трентон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько населенных пунктов пригорода Алматы отключат от газа

В Алматинской области отключат газ в нескольких населенных пунктах в связи с подключением нового газопровода к ТЭЦ-3, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации Департамента по связям с общественностью и ИСМ АО «QazaqGaz Aimaq», 19 ноября 2024 года будут проводиться работы по подключению вновь построенного подводящего газопровода до ТЭЦ-3.

В связи с этим временно будет приостановлено газоснабжение для 4 449 абонентов следующих населенных пунктов Илийского района Алматинской области:

  • с. Коктерек;
  • с. Байсерке;
  • ПКСТ (поселково-строительный кооператив) «Энергетик»;
  • ПКСТ «Проектировщик»;
  • ПКСТ «Надежда».

Важная информация для населения

Для обеспечения безопасности жителей указанных населенных пунктов просят:

  • перекрыть газовые краны до окончания работ;
  • не открывать краны до проведения пусконаладочных мероприятий, которые будут производиться специалистами Алматинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq».

«АО “QazaqGaz Aimaq” сообщает, что данные мероприятия проводятся в рамках комплексных работ по переводу ТЭЦ-3 на природный газ для улучшения экологической ситуации мегаполиса. Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в диспетчерскую газовой службы по номеру 104. Приносим извинения за временные неудобства и надеемся на понимание со стороны граждан. Данные работы направлены на обеспечение безопасной и стабильной эксплуатации газовых сетей».

отметили в АО.
ЖКХ