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В Узбекистане активизировались мошенники, предлагающие в Telegram икру «по выгодной цене»

С приближением Нового года в Узбекистане активизировались мошенники, которые наживаются на праздничной атмосфере, предлагая символы торжества — икру, ёлки и другие атрибуты праздника. Особенно активно сейчас работают «продавцы икры» — открыты десятки телеграм-каналов, где узбекистанцам предлагают купить «по выгодной цене» икру из России. Однако вместо вкусного деликатеса люди получают пустоту — ни икры, ни денег. В правоохранительных органах уже лежит множество заявлений на этих мошенников.

Источник: Vaib.Uz

Об этом сообщают пользователи сообщества «Потребитель.уз».

Механизм мошенничества прост: вы переводите оплату, а администраторы каналов тут же удаляют переписку и блокируют вас. Любые попытки запросить сертификаты или документы, подтверждающие легальность их деятельности, заканчиваются агрессивной реакцией — вас попросту оскорбляют.

Не только икра становится приманкой для аферистов. Мошенники предлагают новогодние ёлки — настоящие и искусственные — по заманчивым ценам. Сценарий тот же: вы отправляете деньги, но ни ёлки, ни ответа.

Многие обманутые граждане уже обратились в соответствующие органы. Случаи массового обмана на продаже икры сейчас находятся на стадии расследования.

Как защититься?

1. Требуйте документы. Настоящие продавцы всегда готовы предоставить сертификаты и лицензии. Если вам грубят или игнорируют запросы — это первый сигнал тревоги.

2. Избегайте предоплаты. Лучше договориться о личной встрече или оплате при получении товара.

3. Проверяйте отзывы. Реальные продавцы обычно имеют честные и проверяемые отзывы.

Мошенники, пользуясь праздничной суетой, рассчитывают на вашу доверчивость и желание купить всё быстро. Будьте внимательны, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Если вы или ваши близкие стали жертвой таких схем, не молчите! Обращайтесь в правоохранительные органы и помогайте разоблачать злоумышленников. Новый год должен быть временем радости, а не разочарований.