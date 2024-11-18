В Узбекистане активизировались мошенники, предлагающие в Telegram икру «по выгодной цене»

С приближением Нового года в Узбекистане активизировались мошенники, которые наживаются на праздничной атмосфере, предлагая символы торжества — икру, ёлки и другие атрибуты праздника. Особенно активно сейчас работают «продавцы икры» — открыты десятки телеграм-каналов, где узбекистанцам предлагают купить «по выгодной цене» икру из России. Однако вместо вкусного деликатеса люди получают пустоту — ни икры, ни денег. В правоохранительных органах уже лежит множество заявлений на этих мошенников.