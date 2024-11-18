В Узбекистане активизировались мошенники, предлагающие в Telegram икру «по выгодной цене»

Об этом сообщают пользователи сообщества «Потребитель.уз».
Механизм мошенничества прост: вы переводите оплату, а администраторы каналов тут же удаляют переписку и блокируют вас. Любые попытки запросить сертификаты или документы, подтверждающие легальность их деятельности, заканчиваются агрессивной реакцией — вас попросту оскорбляют.
Не только икра становится приманкой для аферистов. Мошенники предлагают новогодние ёлки — настоящие и искусственные — по заманчивым ценам. Сценарий тот же: вы отправляете деньги, но ни ёлки, ни ответа.
Многие обманутые граждане уже обратились в соответствующие органы. Случаи массового обмана на продаже икры сейчас находятся на стадии расследования.
Как защититься?
1. Требуйте документы. Настоящие продавцы всегда готовы предоставить сертификаты и лицензии. Если вам грубят или игнорируют запросы — это первый сигнал тревоги.
2. Избегайте предоплаты. Лучше договориться о личной встрече или оплате при получении товара.
3. Проверяйте отзывы. Реальные продавцы обычно имеют честные и проверяемые отзывы.
Мошенники, пользуясь праздничной суетой, рассчитывают на вашу доверчивость и желание купить всё быстро. Будьте внимательны, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
Если вы или ваши близкие стали жертвой таких схем, не молчите! Обращайтесь в правоохранительные органы и помогайте разоблачать злоумышленников. Новый год должен быть временем радости, а не разочарований.