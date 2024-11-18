Волгоградцам рассказали об опасности пневмонии для пожилых людей

Как известно, пневмония благополучно лечится благодаря пульмонологам и хорошему арсеналу антибиотиков. Однако сложности могут возникнуть у пожилых людей, у которых возникает старение иммунной системы, сообщает пресс-служба РНИМУ им. Н. И. Пирогова.
В основном пневмония развивается как вторичная бактериальная инфекция после гриппа или ковида. Она имеет крайне неблагоприятный прогноз для людей старшего возраста, когда опасность представляет не только высокая заболеваемость, но высокая смертность от пневмонии.
Как правило, пенсионеры имеют набор сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни бронхолегочной системы, почек, что увеличивает риски развития осложнений и неблагоприятных исходов при развитии пневмонии.