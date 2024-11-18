В Челябинске умер солист Театра оперы и балета Николай Глазков

Николай Глазков был ведущим солистом челябинского оперного театра с 1984 по 2024 год, исполнил более 30 партий в операх, опереттах и мюзиклах. Он выступал в Большим Театре и Санкт-Петербургском академическом театре оперы и балета. Гастролировал в Германии, Италии и Таиланде. С 2007 года преподавал в Челябинской государственной академии культуры и искусств.