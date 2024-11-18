В Челябинске умер солист Театра оперы и балета Николай Глазков

В Челябинске умер солист Театра оперы и балета, народный артист России Николай Глазков. Ему было 75-лет.
Соболезнования в связи с кончиной артиста выразил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
— Маэстро обладал прекрасным тенором, щедро делился знаниями и сценическим опытом со своими учениками. Коллеги по музыкальному цеху называли его «золотым голосом Южного Урала», а преданные слушатели высоко ценили вокальный и артистический дар, — подчеркнул глава региона. — Память об этом талантливом человеке навсегда останется в наших сердцах.
Николай Глазков был ведущим солистом челябинского оперного театра с 1984 по 2024 год, исполнил более 30 партий в операх, опереттах и мюзиклах. Он выступал в Большим Театре и Санкт-Петербургском академическом театре оперы и балета. Гастролировал в Германии, Италии и Таиланде. С 2007 года преподавал в Челябинской государственной академии культуры и искусств.