Топ-5 новостей в Молдове 18 ноября

1. Почему для 17-летней дочери известного молдавского певца вызывали вторую бригаду врачей: Глава минздрава Немеренко сообщает подробности гибели Андреи Кучук.
2. Теперь с тоской вспоминаем о невыносимой летней жаре, когда не надо было платить за отопление и мерзнуть: В Молдове становится холоднее.
3. Обыски и проверки — основная деятельность кабмина Молдовы: Почему государство видит в каждом из граждан потенциального обманщика и врага.
4. Пальцем в небо: Молдавская система ПВО — самая непредсказуемая, и чем тратить миллионы евро на бесполезные радары, лучше бы заплатили тем, кто обнаруживает дроны.
5. Вам дали компенсацию — тогда мы идем к вам: Теперь «проверки на дому» ждут получателей государственной «помощи» для оплаты отопления в Молдове — могут нагрянуть в любой момент.