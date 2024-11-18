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Топ-5 новостей в Молдове 18 ноября

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 18 ноября 2024 года.

Сейчас в Трентоне: +12° 4 м/с 58% 754 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

1. Почему для 17-летней дочери известного молдавского певца вызывали вторую бригаду врачей: Глава минздрава Немеренко сообщает подробности гибели Андреи Кучук.

2. Теперь с тоской вспоминаем о невыносимой летней жаре, когда не надо было платить за отопление и мерзнуть: В Молдове становится холоднее.

3. Обыски и проверки — основная деятельность кабмина Молдовы: Почему государство видит в каждом из граждан потенциального обманщика и врага.

4. Пальцем в небо: Молдавская система ПВО — самая непредсказуемая, и чем тратить миллионы евро на бесполезные радары, лучше бы заплатили тем, кто обнаруживает дроны.

5. Вам дали компенсацию — тогда мы идем к вам: Теперь «проверки на дому» ждут получателей государственной «помощи» для оплаты отопления в Молдове — могут нагрянуть в любой момент.

экономика
ЖКХ