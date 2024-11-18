Почти четыре тысячи семей Иркутской области получили остаток маткапитала

В Иркутской области почти четыре тысячи семей получили остаток маткапитала. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на региональное отделение соцфонда России, деньги получили те семьи, у кого остаток по сертификату был менее 10 тысяч рублей. Выделили на это более 14 миллионов рублей.
— В СФР также напомнили о правилах получения таких выплат. Для этого нужно подать заявление на портале госуслуг или обратиться в клиентскую службу соцфонда. После рассмотрения заявления средства перечислят не более чем за пять дней, — пишет информационное агентство.
Что касается реквизитов, то они должны принадлежать только владельцу сертификата. Уточнить об отставке маткапитала можно на госуслугах, в МФЦ или СФР.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что около 290 тонн снега вывезли с улиц Иркутска за два выходных дня.