Трентон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти четыре тысячи семей Иркутской области получили остаток маткапитала

Речь идет о тех семьях, у кого осталось менее 10 тысяч рублей к выплате.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области почти четыре тысячи семей получили остаток маткапитала. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на региональное отделение соцфонда России, деньги получили те семьи, у кого остаток по сертификату был менее 10 тысяч рублей. Выделили на это более 14 миллионов рублей.

— В СФР также напомнили о правилах получения таких выплат. Для этого нужно подать заявление на портале госуслуг или обратиться в клиентскую службу соцфонда. После рассмотрения заявления средства перечислят не более чем за пять дней, — пишет информационное агентство.

Что касается реквизитов, то они должны принадлежать только владельцу сертификата. Уточнить об отставке маткапитала можно на госуслугах, в МФЦ или СФР.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что около 290 тонн снега вывезли с улиц Иркутска за два выходных дня.