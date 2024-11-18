Почти четыре тысячи семей Иркутской области получили остаток маткапитала

В Иркутской области почти четыре тысячи семей получили остаток маткапитала. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на региональное отделение соцфонда России, деньги получили те семьи, у кого остаток по сертификату был менее 10 тысяч рублей. Выделили на это более 14 миллионов рублей.